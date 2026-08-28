Το καθιερωμένο φιλικό παιχνίδι στο τέλος κάθε εβδομάδας προετοιμασίας δίνει το Σάββατο ο ΑΟΑΝ, ο οποίος συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τη δουλειά του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «κυανόλευκοι» υποδέχονται στις 18.15 στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης» τη Χερσόνησο, σε ένα ακόμη δυνατό τεστ, το οποίο αναμένεται να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα στον Νίκο Σουργιά.

Με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων να πλησιάζει, κάθε φιλικό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τον ΑΟΑΝ. Η καθημερινή δουλειά στην προετοιμασία συνεχίζεται σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση πλέον στο τακτικό κομμάτι, στην αγωνιστική ομοιογένεια και στο «δέσιμο» των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής η ομάδα του Αγίου Νικολάου στα φιλικά είναι θετική, με τους παίκτες να δείχνουν ότι αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους και να ανταποκρίνονται στα «θέλω» του προπονητή τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος και περιθώρια για βελτίωση και τα συγκεκριμένα παιχνίδια αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον Νίκο Σουργιά, ώστε να αξιολογεί την κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή, να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα και να κάνει τις απαραίτητες αγωνιστικές προσαρμογές.

Απέναντι στον ΑΟΑΝ θα βρεθεί ένα σύνολο που αναμένεται να αποτελέσει υπολογίσιμο αντίπαλο στο νέο πρωτάθλημα και ως εκ τούτου το παιχνίδι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται, άλλωστε, για δύο ομάδες που γνωρίζονται αρκετά καλά από τις μεταξύ τους αναμετρήσεις των τελευταίων ετών κατά την περίοδο της προετοιμασίας.

Η Χερσόνησος έχει αφήσει μέχρι στιγμής θετικά δείγματα στα φιλικά που έχει δώσει και αναμένεται να βάλει υψηλές απαιτήσεις στους «κυανόλευκους». Για τον ΑΟΑΝ, λοιπόν, το Σαββατιάτικο παιχνίδι αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο, να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και, κυρίως, να διαπιστώσει στην πράξη την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσα από τις προπονήσεις.

Όσο η προετοιμασία προχωρά, ο στόχος είναι ξεκάθαρος και θέλει την ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη όταν έρθει η ώρα των επίσημων αγώνων. Και τα δυνατά φιλικά, όπως αυτό με τη Χερσόνησο, αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας.