Υπό την προεδρεία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας κ. Νίκου Φυγετάκη και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη σύγκληση ΤΕΣΟΠΠ, λόγω RED CODE – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, για το Δήμο Σητείας που αφορά την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
Η Πολιτική Προστασία ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για την περιοχή μας είναι “5” (κόκκινο ή κατάσταση συναγερμού). Το εμπλεκόμενο προσωπικό και μέσα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της υπ. αριθμ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές (όπως τα φαράγγια). Ειδικότερα, για το Δήμο μας, η απαγόρευση κυκλοφορίας περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:
- Φοινικόδασος Βάι(καθημερινά 22:00 – 06:00)
- Φαράγγια (καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου):
- Φαράγγι Ρίχτη
- Φαράγγι Ζάκρου
- Φαράγγι Χοχλακιών
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Φαράγγι Περβολακίων
Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Επίσης, εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α. που ασχολούνται με την εποπτεία, συντήρηση ή αντιμετώπιση συμβάντων, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που εκτελούν χρέη επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις απαγορεύεται ρητά:
- Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και βοσκότοπων.
- Η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση.
- Το “κάπνισμα” σε κυψέλες μελισσών.
- Η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.).
- Η χρήση υπαίθριων ψησταριών.
- Η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών (Sky Lanterns) και ειδών πυροτεχνίας.
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.
Δεν ξεχνάμε ότι ολοι μας μπορούμε να δρούμε ως περίπολα πυρασφάλειας και για ότι πέσει στην αντίληψη μας καλούμε άμεσα:
– Την Πυροσβεστική 199
– ή στον Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112
– ή το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας 2843026311