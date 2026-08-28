Υπό την προεδρεία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας κ. Νίκου Φυγετάκη και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη σύγκληση ΤΕΣΟΠΠ, λόγω RED CODE – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, για το Δήμο Σητείας που αφορά την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Η Πολιτική Προστασία ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για την περιοχή μας είναι “5” (κόκκινο ή κατάσταση συναγερμού). Το εμπλεκόμενο προσωπικό και μέσα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της υπ. αριθμ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές (όπως τα φαράγγια). Ειδικότερα, για το Δήμο μας, η απαγόρευση κυκλοφορίας περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: Φοινικόδασος Βάι(καθημερινά 22:00 – 06:00)

Φαράγγια (καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου):

Φαράγγι Ρίχτη

Φαράγγι Ζάκρου

Φαράγγι Χοχλακιών

Φαράγγι Περβολακίων

Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Επίσης, εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α. που ασχολούνται με την εποπτεία, συντήρηση ή αντιμετώπιση συμβάντων, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που εκτελούν χρέη επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.