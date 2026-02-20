Είναι πολύ ωραία και αξίζει μία επίσκεψή μας στο «Παλιό Ειρηνοδικείο», για να θαυμάσουμε την πολύχρωμη – χειροποίητη έκθεση αποκριάτικων ειδών. Μας προετοιμάζει στους καρναβαλικούς ρυθμούς των επόμενων ημερών. Η πρώτη εικόνα που σίγουρα εντυπωσιάζει είναι η διαπίστωση ότι, για πρώτη φορά, ο συνήθως «κρύος» αυτός χώρος, με την τωρινή διακόσμησή του, έχει μεταμορφωθεί σε ένα «ζεστό» και χαρούμενο χώρο. Στη είσοδο υπάρχει ένα τεράστιο λευκό «δένδρο» που φαίνεται να έχει σχέση με την καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής.

Η Έκθεση περιλαμβάνει διάφορες κατασκευές και φωτογραφικό υλικό από καρναβάλια προηγούμενων χρόνων. Την ικανοποίησή της από την Έκθεση μας εξέφρασε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη ευχαριστώντας όλους όσους βοήθησαν στο στήσιμο: Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης και τον διευθυντή Κωστή Βιολέτη, την εικαστική ομάδα PBO και τη Ζωή Σγουρού, τη Γωγώ Φουκκάκη και όλους τους εθελοντές και συνεργάτες της στον Δήμο.

ΛΕΩΝ.Κ.