Έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του εργολάβου, που έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Τ-10, στη θέση Αμμούδα του Αγίου Νικολάου. Μετά από 20 και πλέον χρόνια!

Επισκεφτήκαμε το χώρο και διαπιστώσαμε ότι, προς το παρόν, έχει σχεδόν αδειάσει ό,τι υπήρχε στον εσωτερικό χώρο του γυμναστηρίου, ο οποίος για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Συναντήσαμε επί τόπου τον επιβλέποντα του έργου, εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, κ. Κώστα Κλώντζα και μας ενημέρωσε ότι «οι μέχρι σήμερα εργασίες έχουν σκοπό την προετοιμασία του Γυμναστηρίου, να δούμε στην πράξη άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, ώστε μετά να αρχίσουν οι κυρίως εργασίες».

Ήταν παρών στη συνάντηση και εκπρόσωπος της εταιρείας Μεθοδική ΑΤΕ και μας ενημέρωσε ότι «οι εργασίες προχωρούν κανονικά, μελετούμε το χώρο και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα».

Την ίδια ώρα στην ίδια περιοχή έχει ξεκινήσει ένα ακόμα έργο. Στο διπλανό γήπεδο ποδοσφαίρου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης πυλώνων φωτισμού, «όπως αυτές που έγιναν και στο γήπεδο της Νεάπολης», μας ενημέρωσε ο κ. Κλώντζας.

ΛΕΩΝ.Κ.