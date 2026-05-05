«Μετωπική» προδιαγράφεται, η προϊούσα από την περυσινή χρονιά σύγκρουση του Δήμου Αγίου Νικολάου με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Λασιθίου για το θέμα του «Πληρώνω όσο πετάω», όπως προέκυψε από την οξεία αντιπαράθεση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εκπροσώπου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου Φώτη Κοκκοτού με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη και την πρόεδρο του Δ.Σ. Σοφία Καραμανώλη.

Η συζήτηση, με αφορμή την έγκριση του πλαισίου των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τη φετινή χρονιά, εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, με τον κ. Κοκκοτό να μιλά για εμπαιγμό του ξενοδοχειακού κλάδου της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι είναι νομική υποχρέωση του Δήμου να εφαρμόσει το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω», αντικρούοντας το επιχείρημα του δημάρχου ότι δεν υπάρχει το διοικητικό- τεχνικό πλαίσιο εφαρμογής με ευθύνης του κεντρικού κράτους. Και επικαλέστηκε την εφαρμογή του στο γειτονικό Δήμο Χερσονήσου, κάτι που αμφισβήτησε ο δήμαρχος, εξηγώντας ότι το έργο το έχει αναλάβει ιδιώτης εργολάβος στο Δήμο Χερσονήσου.

Ο κ. Κοκκοτός δήλωσε ότι ενώ στην αντίστοιχη περυσινή συζήτηση στο Δημ. Συμβούλιο είχε αναληφθεί η δέσμευση να διερευνηθεί η εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω», η δημοτική αρχή επικαλέστηκε πάλι αδυναμία εφαρμογής, δείχνοντας ότι 330 δήμοι στη χώρα δεν το εφαρμόζουν… Ενώ από 24/2/2026 με επίσημο έγγραφό του που έχει καταθέσει ο Δήμος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου όπου εκδικάστηκε αγωγή του κ. Κοκκοτού κατά του Δήμου, με το οποίο δηλώνει ότι τα ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών πρέπει να πληρώνουν δημοτικά τέλη σύμφωνα με το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω», η νομική αυτή υποχρέωση του Δήμου δεν έχει συμπεριληφθεί στην εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Οικονομικών-Εσόδων για τον προσδιορισμό των τελών καθαριότητας του 2026.

Ο Δήμαρχος δείχνοντας ισχυρά ενοχλημένος …ανακάλεσε στην τάξη τον κ. Κοκκοτό, όταν ο Ταμίας του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ξενοδόχων μίλησε για ανικανότητα του Δήμου να εφαρμόσει το σύστημα αυτό καταλογισμού τελών καθαριότητας ανάλογα με τις ποσότητες που πετάει κάθε ξενοδοχείο, απειλώντας ότι η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια… Μάλιστα κατηγόρησε το δήμαρχο ότι… «λέει παραμύθια» όταν ο κ. Μενεγάκης επέσεισε ως απειλή το ότι αν αναγκαστεί να εφαρμόσει το «Πληρώνω όσο πετάω» για τα μεγάλα ξενοδοχεία, θα υποχρεωθεί σε προμήθεια νέου εξοπλισμού, άρα και σε… αύξηση των δημοτικών τελών για όλους τους δημότες και κάλεσε τον κ. Κοκκοτό να το λάβει υπόψιν του αυτό…

Η δημοτική αρχή δεν είναι αντίθετη στην εφαρμογή του σχεδίου «Πληρώνω όσο πετάω» στα ξενοδοχεία, αρκεί να πιέσουν και αυτά από πλευρά τους να παρασχεθούν από την πολιτεία το πλαίσιο, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα για την υλοποίηση, είπε και κάλεσε τους ξενοδόχους να συνεργαστούν για να πιέσουν τα αρμόδια υπουργεία προς την κατεύθυνση αυτή.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ