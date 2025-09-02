Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής πραγματοποιεί μια μοναδική συναυλία την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.
Στη γραφική Λίμνη Αγίου Νικολάου συναντώνται άνθρωποι που έχουν βιώσει, πιστέψει κι ακολουθήσει πιστά την μουσική της Κρήτης μας. Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει με τρόπο μοναδικό στην ιστορία και το πολιτισμό του τόπου μας.
Ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό στόχο: την Κρητική μουσική παράδοση.
Λίμνη Αγίου Νικολάου
Ώρα :21:00
Διοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Αγίου Νικολάου
Είσοδος ελεύθερη