Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Νεάπολης, ώρα 14.30 στα γραφεία της κοινότητας, με θέματα συνεδρίασης:
- Απόψεις σχετικά με κατασκευή περίφραξης εντός φερόμενης κοινόχρηστης αυλής.
- Συζήτηση αιτημάτων δημοτών.
- Επικαιροποίηση απόφασης για επικίνδυνα δέντρα.
- Κατάργηση θέσης ΑμεΑ στην οδό Κορυτσάς.
- Δημιουργία θέσης ΑμεΑ στην οδό Αναπήρων Πολέμου (έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης).
Την συνεδρίαση συγκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτριος Γαλανάκης.