Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Νεάπολης, ώρα 14.30 στα γραφεία της κοινότητας, με θέματα συνεδρίασης:

Απόψεις σχετικά με κατασκευή περίφραξης εντός φερόμενης κοινόχρηστης αυλής.

Συζήτηση αιτημάτων δημοτών.

Επικαιροποίηση απόφασης για επικίνδυνα δέντρα.

Κατάργηση θέσης ΑμεΑ στην οδό Κορυτσάς.

Δημιουργία θέσης ΑμεΑ στην οδό Αναπήρων Πολέμου (έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης).

Την συνεδρίαση συγκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτριος Γαλανάκης.