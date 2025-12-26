Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025

2. Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού & Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Εισήγηση στο ΔΣ

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξης τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2025-2026

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

5. Επανάληψη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την υπηρεσία δόμησης (ΥΔΟΜ) – Τροποποίηση ειδικότητας κλάδου ΠΕ Μηχανικών

6. Έγκριση ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

8. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εργασία «Δημιουργία περιμετρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Αγίου Νικολάου» της με αριθμ. πρωτ. 18593/10-11-2025 Διακήρυξης

9. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κ.υ.ε. στην οδό Ρούσσου Κούνδουρου 36 στον Άγιο Νικόλαο

10. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 12/2025 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου (Πρώην Ειρηνοδικείο Νεάπολης)

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr)