Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης των απολύτως ώριμων έργων που έχει καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου και εμπίπτουν στις χρηματοδοτικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας, ύστερα και από την πρόσφατη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη, ειδικά σε ό,τι αφορά τα έργα ύδρευσης για την αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου έδωσε σήμερα συνέντευξη και τόνισε ότι έθεσε υπόψιν του Περιφερειάρχη έργα στρατηγικής σημασίας, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των τοπικών υποδομών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. Με άλλα λόγια, είναι έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας.

«Συζητήσαμε» – είπε ο Δήμαρχος – « την ανάγκη άμεσης προώθησης της χρηματοδότησης ώριμων έργων, όπως:

• Βελτιώσεις και επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης (2 εκ. €)

• Μονάδα αφαλάτωσης στην Πλάκα (800.000 €)

• Αξιοποίηση νέας γεώτρησης ύδρευσης στο Δράσι (300.000 €)

• Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός σε Καστέλλι και Φουρνή (2 εκ. €)

Πρόκειται για έργα που εμπίπτουν στις χρηματοδοτικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας και πρέπει να μπουν άμεσα σε τροχιά υλοποίησης. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύθηκε για την ένταξή τους στα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα που αναμένονται.

Παράλληλα, συζητήθηκε η χρηματοδότηση σημαντικών έργων για τον μελλοντικό προγραμματισμό καθώς βρίσκονται σε πορεία ωρίμανσης, όπως:

Οι βιολογικοί καθαρισμοί σε Σίσι, Μίλατο και Ελούντα

Η αξιοποίηση της εκροής του βιολογικού Νεάπολης για άρδευση

και πρόσθετα έργα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο προετοιμασίας.

Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση στις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις συνδέεται με την εκκρεμότητα κρατικής έγκρισης αποδέσμευσης κονδυλίων, η οποία παραμένει σε αναμονή τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι πλέον αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα η επίλυση αυτής της εκκρεμότητας.

Επιπλέον, αναμένουμε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για έργα με ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν ήδη κατατεθεί:

• Περιφερειακός δρόμος Σχεδίου Πόλης Νεάπολης (550.000 €)

• Στέγαστρο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Σταδίου Νεάπολης (900.000 €)

Τέλος, αναμένουμε τη σύντομη δημοπράτηση του σημαντικού οδικού έργου της Παράκαμψης του Σχίσματος Ελούντας, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, για το οποίο ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει διαχρονικά συμβάλει στην προετοιμασία, μεταξύ άλλων και με τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων.

Για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Για τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας υγείας, επισημαίνουμε ότι η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία του όλων των τμημάτων και της ΜΕΘ Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη διοίκησή του αλλά αφορά ισότιμα τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, καθώς και την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού.

Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη στήριξή μας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου αλλά και την ευαισθησία στα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκησή του και το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι η ΜΕΘ θα στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό, έπειτα από την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του Δ/ντή της.

Στο μεσοδιάστημα και για να διασφαλιστεί η λειτουργία της αναμένεται η ανακοίνωση προσωρινών λύσεων που θα ανακοινωθούν από τη διοίκηση ώστε να μην διαταραχθεί ούτε για μία ημέρα η λειτουργία της ΜΕΘ.

Ως Δήμος κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε έμπρακτα τη λειτουργία του, έχοντας ήδη θεσπίσει χρηματική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για νέους ιατρούς που θα επιλέξουν να έρθουν και να εργαστούν στον τόπο μας.

Η στήριξη, η επαρκής στελέχωση και η διαρκής αναβάθμισή του αποτελούν υπόθεση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, τους υγειονομικούς και τους επισκέπτες της περιοχής μας.

Αστικός σχεδιασμός

Σε ό,τι αφορά τον αστικό σχεδιασμό και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, προχωρούμε με μεθοδικότητα σε κρίσιμες ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα της πόλης και του Δήμου μας.

Η πεζοδρόμηση της πλατείας του Αγίου Νικολάου, καθώς και η αμφιδρόμηση του παραλιακού μετώπου, αποτελούν ώριμες παρεμβάσεις που είναι έτοιμες να υλοποιηθούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας του δημόσιου χώρου.

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται και στον τομέα των αθλητικών υποδομών, καθώς στο κλειστό γυμναστήριο Τ10 στην Αμμούδα έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπεράτωσης του έργου, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες άθλησης της νεολαίας και των συλλόγων της περιοχής.

Παράλληλα, με την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανοίγει ο δρόμος για την επιτάχυνση ενός ευρύτερου κύκλου έργων. Ειδικότερα, δρομολογείται η δημοπράτηση έργων οδοποιίας ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για πόλεις και οικισμούς, ενώ θα ακολουθήσει νέος διαγωνισμός ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τους εκτός οικισμών δρόμους των χωριών του Δήμου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και τη συνοχή του οδικού δικτύου σε όλη την επικράτεια.

Στον τομέα του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η ομάδα εργασίας που έχει ήδη συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε εισήγηση ώστε να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η επανενεργοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων πέντε παραλιακών οικισμών του Δήμου, συγκεκριμένα της Πλάκας, της Αμμουδάρας, του Ίστρου, του Σισίου και της Μιλάτου, μέσω της επανεκκίνησης των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Επίσης και η δυνατότητα πολεοδόμησης επέκτασης του οικισμού της Ελούντας. Επιπλέον, προγραμματίζεται η ανάθεση μελέτης για την εκκίνηση της διαδικασίας επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Όλα

αυτά θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί με συνέπεια το όραμά της και για έναν Δήμο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων, με στόχο την ανέγερση κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα, απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες στέγασης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής καθώς και την ίδρυση σχολής για επαγγελματική κατάρτιση (ΕΠΑΣ).

Στην ίδια λογική, προωθούμε τον συμμετοχικό σχεδιασμό σε κρίσιμα αναπτυξιακά εργαλεία, ενώ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΣΒΑΑ προχωρούν οι διαδικασίες ώστε να επιταχυνθεί, σε πρώτη φάση, η υλοποίηση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενός έργου με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η έναρξη του έργου αναβάθμισης στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου 1,9 εκ. ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο, ενισχύοντας τον θαλάσσιο τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, μέσω χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» θα εκπονηθούν λιμενικές και σχετικές μελέτες ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη εκτελούνται έργα αναβάθμισης λιμένα ύψους 540 χιλιάδων ευρώ και προγραμματίζονται παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις 700 χιλιάδων ευρώ.

Στον τομέα της παιδείας, ο Δήμος την τελευταία διετία δαπάνησε διπλάσια ποσά από τις 100.000 ευρώ που δίνονταν από το κράτος για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να καλυφθούν ουσιαστικές ανάγκες συντήρησης, ασφάλειας και λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης πρόταση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο για τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου στα «Φλαμουριανά» στα Μέσα Λακώνια, στο οποίο θα στεγαστεί ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» και η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικής ένταξης.

Στον πρωτογενή τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη, έχουν κατατεθεί ώριμες προτάσεις έργων συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 8,5 εκατομμύρια αφορούν αρδευτικά έργα και 3 εκατομμύρια αγροτική οδοποιία, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου.

Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων, ιδίως στις τουριστικές περιοχές του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο καθαριότητας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας για δημότες και επισκέπτες.

Σημαντικές είναι και οι θεσμικές συνεργασίες που προχωρούν, όπως η προγραμματική σύμβαση για τη Σπιναλόγκα, καθώς και οι πρωτοβουλίες για τη στρατηγική προβολή του τουριστικού προορισμού, με την υπογραφή σύμβασης τουριστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη σύνταξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μελέτης του προορισμού του Δήμου μας. Στο ίδιο πλαίσιο, το λιμάνι του Αγίου Νικολάου προχωρά στη διαμόρφωσή του ως υβριδικό λιμάνι homeport, σε συνεργασία με τη Celestyal, ενισχύοντας τη θέση του Δήμου στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Στον τομέα του πολιτισμού, επαναφέραμε τον επιτυχημένο θεσμό του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης, ενώ προχωρήσαμε και στην καθιέρωση νέων θεσμών όπως π.χ. το Φεστιβάλ Κρηνών, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκ νέου σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τα «Μαγειρέματα του Δρόμου» και το Cliff Diving, για πρώτη φορά υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, αναβαθμίζοντας το κύρος και την εξωστρέφεια των διοργανώσεων.

Όλες οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις που σας παρουσίασα δεν είναι μεμονωμένες ενέργειες. Αποτελούν μέρος ενός ενιαίου, συνεκτικού και στρατηγικού σχεδιασμού που στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ζωής μας εδώ, στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Ως Δήμαρχος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για κάθε απόφαση, για κάθε προτεραιότητα και για κάθε πόρο που διεκδικούμε για τον τόπο μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε με όραμα, μεθοδολογία και ανοιχτή συνεργασία με όλους τους συμπολίτες μας. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε έναν Δήμο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη, έναν Δήμο πρότυπο για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε όλοι μαζί με αποφασιστικότητα, με τόλμη και υπευθυνότητα, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένα σχέδιο στον χάρτη, είναι το μέλλον που χτίζουμε όλοι μαζί», είπε ο κ. Μενεγάκης.

Στη συνέχεια απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που αφορούν μείζονα θέματα που αφορούν το Δήμο Αγίου Νικολάου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ