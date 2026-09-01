Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» συνεχίζει το ταξίδι του και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 κάνει στάση στο Κανάλι της Ελούντας, υποδεχόμενο το αγαπημένο συγκρότημα Encardia σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο.

Οι Encardia αποτελούν ένα από τα πλέον ξεχωριστά και αγαπημένα ελληνικά συγκροτήματα παραδοσιακής μουσικής. Ιδρύθηκαν το 2004 και αντλούν την έμπνευσή τους από την πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της ευρύτερης Μεσογείου.

Με χιλιάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δύο σημαντικές μουσικοθεατρικές παραγωγές, επτά ψηφιακούς δίσκους και ένα ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό τους, οι Encardia έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Τη φετινή χρονιά, μέσα από το πλούσιο ρεπερτόριό τους, αναδεικνύουν νέα ηχοχρώματα που δεν προέρχονται μόνο από την παράδοση του ιταλικού Νότου, αλλά συναντούν και την αστείρευτη ελληνική μουσική παράδοση, καθώς και τη δημιουργική τους προσέγγιση στο έργο Ελλήνων ποιητών.

Η «Νοσταλγία» δίνει τη θέση της στην έκρηξη, στον χορό και στη γιορτή, σε ένα απρόβλεπτο μουσικοχορευτικό σύμπαν που μετατρέπει κάθε συναυλία των Encardia σε μια πραγματική συνάντηση με το κοινό.

Μια συνάντηση στην οποία οι θεατές δεν περιορίζονται στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά γίνονται μέρος της γιορτής, συμμετέχοντας στους χορούς μαζί με τους χορευτές της ομάδας.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Τοποθεσία: Κανάλι Ελούντας

Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση:

Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση: Τοπική Κοινότητα Ελούντας, Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας