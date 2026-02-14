ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Βαγόνι Αριθμός 6», πολυβραβευμένη ταινία από την Φινλανδία

Με την βραβευμένη στο φεστιβάλ Κανών και υποψήφια για ξενόγλωσσο ΄Οσκαρ ταινία «Βαγόνι Αριθμός 6» συνεχίζονται οι προβολές που διοργανώνει η Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 21:30, στο δημοτικό κινηματοθέατρο REX, προβάλλεται η δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία του Γιούχο Κουοσμάνεν, παραγωγής Φινλανδίας 2021, διάρκειας 108΄, με πρωταγωνιστές τους: Γιούλια Άουγκ, Σέιντι Χάαρλα, Γιούρι Μπορίσοφ.

Η πλοκή της ταινίας τοποθετείται στην δεκαετία του 90 και μας παρουσιάζει την Λόρα, μια νεαρή Φινλανδή φοιτήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Η ντροπαλή και χωρίς μεγάλη αυτοπεποίθηση κοπέλα παραβρίσκεται στο κοσμικό πάρτι της Ιρένε, καθηγήτριας και ερωμένης της, αλλά σύντομα νιώθει αποξενωμένη. Και ακόμη χειρότερα η Ιρένε ακυρώνει την τελευταία στιγμή το επικείμενο ταξίδι τους προς τον αρκτικό κύκλο, ταξίδι που σχεδίαζαν να κάνουν μαζί για να δουν τα ξακουστά πετρογλυφικά στα σύνορα με την Φινλανδία.

Αναγκάζεται να επιβιβαστεί μόνη της στο τρένο για το ταξίδι των δύο χιλιάδων χιλιομέτρων, αλλά στο βαγόνι με τον αριθμό 6 περιμένει την αποκαρδιωμένη κοπέλα άλλη μία αρνητική έκπληξη. Συνοδοιπόρος της είναι ένας άξεστος, ενοχλητικός, μονίμως μεθυσμένος ανθρακωρύχος, που φέρεται άσχημα και της απευθύνει χυδαία σχόλια. Αηδιασμένη προσπαθεί να τον αποφύγει, αλλά καθώς είναι εγκλωβισμένοι στον περιορισμένο χώρο του βαγονιού θα αναγκαστούν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Και τον πραγματικό εαυτό τους…

Με φόντο το παγωμένο τοπίο του ευρωπαϊκού Βορρά, θα αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους, αναβαθμίζοντας αξίες που μοιάζουν να έχουν χαθεί σ’ έναν κόσμο που αποχαιρετά την αθωότητά του. Το παγωμένο τοπίο που τους περιβάλλει γίνεται μια κορνίζα που εκτείνεται στο άπειρο. Από τη μια μεριά η ακίνητη, απέραντη και ψυχρή φύση κι από την άλλη μια παλλόμενη με αισθήματα καρδιά. Στο τέλος της διαδρομής τα πετρογλυφικά, ένα ιστορικό εύρημα χιλιάδων χρόνων και ως εκεί ατέλειωτες ώρες γεμάτες παρεξηγήσεις, εντάσεις και απογοητεύσεις.

Μεθοδικά και αβίαστα, με χιούμορ και διακριτική υπογράμμιση του περάσματος του χρόνου, ο Κουοσμάνεν φέρνει σε αντιπαράθεση το αιώνιο με το καθημερινό, το ιστορικά σπουδαίο με το κοινότοπα ανθρώπινο, αναδεικνύει την αξία της στιγμής και φέρνει στην επιφάνεια απωθημένα –από ανασφάλεια, αλλοτρίωση ή κοινωνική προκατάληψη– πάθη. Σκηνοθετεί μια ταινία δρόμου με τη γραμμικότητα και τη σιγουριά που προσφέρουν οι ράγες. Ξέρεις ακριβώς πού θα καταλήξει, παρά τις όποιες αναταράξεις επιφυλάσσουν οι πολύωρες στάσεις του συρμού. Κινείσαι, τρέχεις πάνω στις γραμμές, τρέχουν τα τοπία, τρέχουν και τα συναισθήματα σε αναζήτηση πραγματικής ανθρώπινης επαφής.

Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία, αφίσες, φωτογραφίες, trailer, συνεντεύξεις, πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα της Λέσχης Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου.