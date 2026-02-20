Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται ο Δήμος Αγίου Νικολάου το τριήμερο 20, 21 και 22 Φεβρουαρίου.

Το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των κλόουν. Μικροί και μεγάλοι, με σφυρίχτρες και καραμούζες, συμμετείχαν στην παρέλαση.

Το σημεία συνάντησης ήταν η Πλατεία Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση μετά προς το παλαιό Δημαρχείο και επιστροφή ξανά στην πλατεία. Προπορεύονταν η ομάδα κρουστών VAMOS από την Ιεράπετρα δίνοντας ένα ξεχωριστό παλμό.

Μετά η δράση μεταφέρθηκε στον πεζόδρομο, όπου η Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου έδωσε συναυλία, σε ένα ιδιαίτερο αποκριάτικο popmash up μουσικής.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε το μουσικό συγκρότημα Varviton του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου.

Η βραδιά συνεχίστηκε με πολύ μουσική, με ένα μοναδικό party με τον Dj Chris.

ΛΕΩΝ.Κ.