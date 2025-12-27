Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια πανηγύρισε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, εορτή της μνήμης του Αγίου πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ο φερώνυμος ιστορικός Ιερός Ενοριακός Ναός της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Ιεράπετρας.

Ανήμερα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε, κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο και πριν την απόλυση ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους.

Στη μεστή και γλαφυρή ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε εν συντομία στην ομολογία και το μαρτύριο του πρωτόαθλου των Μαρτύρων αγίου Στεφάνου σύμφωνα με το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας από τις Πράξεις των Αποστόλων, υπογραμμίζοντας την πλήρη Πνεύματος Αγίου ζωή και τα θαυμαστά σημεία του βίου του. Όπως σημείωσε έγινε ο Πρωτομάρτυρας της Εκκλησίας μας επειδή κατηγορήθηκε από τους Ιουδαίους ότι βλασφημούσε τον Μωυσή και τον Θεό, και ενώπιον του συνεδρίου ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας, γεγονός που τους εξόργισε και τον λιθοβόλησαν έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανεξικακία και τη συγχωρητικότητα του αγίου, καθώς ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό, προσευχόταν για τους λιθοβολιστές του στο μαρτύριό του με τη φράση: «Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην».

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος σημείωσε ότι σήμερα που εξέλιπαν οι κίνδυνοι του μαρτυρίου του αίματος εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε να μιμηθούμε τον τιμώμενο άγιο και ζούμε το μαρτύριο της συνειδήσεως δίδοντας καθημερινά τη μαρτυρία του Χριστού στον σύγχρονο κόσμο των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ευχήθηκε δε σε όλους τις πρεσβείες, την σκέπη και την ευλογία του προστάτη και εφόρου αγίου της Ενορίας Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Αιδεσιμολ. Αρχιερατικός Επίτροπος της Στ´ Αρχιερατικής περιφέρειας και Εφημέριος Μαύρου Κολύμπου Πρωτ. Ιωάννης Νεστοράκης, ο Αιδεσιμ. Εφημέριος της Ενορίας Ζάκρου Οικονόμος π. Νεκτάριος Παθιάκης, ο Αιδεσ. Πρεσβύτερος Δημήτριος Μακρής από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ο Αιδεσιμ. Εφημέριος της Ενορίας Αγίου Στεφάνου Ιερεύς Ταξιάρχης Μυκωνιάτης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Παπαδάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Εμμανουήλ Τσαμπανάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης και πλήθος πιστών της περιοχής.