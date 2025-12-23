Tο απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού της εορτής των Αγίων Δέκα Μαρτύρων και στη συνέχεια, συμπαραστατούμενος από τους κληρικούς της Ενορίας, τέλεσε το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας.

Στο τέλος της ακολουθίας, κατά την τάξη, ο Σεβασμιώτατος και οι Ιερείς έχρισαν με το αγιασμένο έλαιο τους παρισταμένους πιστούς.

Μετά την Απόλυση ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, αφού τόνισε τη σημασία και το νόημα του Ευχελαίου καθώς μάλιστα προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας Ι. Χριστού, .ευχήθηκε όλοι, με τις πρεσβείες των αγίων Δέκα Μαρτύρων της Κρήτης, να εορτάσουμε χριστοπρεπώς και αληθινά Χριστούγεννα.

Στην ακολουθία του Εσπερινού και στο Ιερό Ευχέλειο που ακολούθησε έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέτσος, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, ιερατικώς προϊστάμενος της Ενορίας, ο Αιδεσ. Ιερείς Γεώργιος Λογκάκης και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.