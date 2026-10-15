«Πνίγηκε» η Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, ποτάμια οι δρόμοι, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια

Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, καταγράφηκαν 2.518 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πάρκο Τσουκούρμποστάν, στη συνοικία Μπαλάτ, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να περάσει μέσα από συγκεντρωμένα νερά. Μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης, από τις 06:00 έως τις 20:00 καταγράφηκαν 1.277 περιστατικά πλημμύρας, 15 κατολισθήσεις και 47 εγκλωβισμοί. Επηρεάστηκαν 808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα.

Πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, ενώ στο Μπέικοζ, στην ανατολική Κωνσταντινούπολη, η βροχόπτωση έφτασε τα 193,84 χιλιοστά. Στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης συμμετέχουν 8.000 εργαζόμενοι και 2.000 οχήματα και μηχανήματα.

Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία δικύκλων μέχρι νεωτέρας.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν απόψε σε ολόκληρη την πόλη και αύριο κυρίως στην ασιατική πλευρά. Ο νομάρχης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μη βγαίνουν έξω αν δεν υπάρχει ανάγκη.

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