Με την ανανέωση της εμπιστοσύνης των μελών προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες καλλιτεχνικές και κοινωνικές δράσεις της, συνεχίζει την πορεία της η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (ΕΘΟΑΝ).

Οι αρχαιρεσίες της ομάδας πραγματοποιήθηκαν προχθές, Κυριακή, με τη συμμετοχή σχεδόν των τριών τετάρτων των μελών της, γεγονός που αποτυπώνει το ενδιαφέρον για την πορεία και τη λειτουργία του συλλόγου. Από την εκλογική διαδικασία προέκυψε η διατήρηση της ίδιας σύνθεσης στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ο Θοδωρής Μπεκατώρος επανεκλέγεται στη θέση του προέδρου.

Συγκεκριμένα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Θεόδωρο Μπεκατώρο ως πρόεδρο, τη Φωτεινή Γωνιωτάκη ως αντιπρόεδρο, την Άννα Μανιαδάκη ως γραμματέα, τον Αντώνη Νοτάκη ως ταμία και τη Δέσποινα Κερούλη ως μέλος.

Διάθεση

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο επανεκλεγείς πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στο θετικό κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας, στη διάθεση των μελών για προσφορά και δημιουργία, αλλά και στην προοπτική ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

«Σχεδόν τα τρία τέταρτα της ομάδας συμμετείχαν στην εκλογοαπολογιστική διαδικασία. Γενικότερα υπάρχει ζεστό κλίμα στην ομάδα, υπάρχει διάθεση», ανέφερε ο κ. Μπεκατώρος, επισημαίνοντας ότι η ΕΘΟΑΝ συνεχίζει τη δραστηριότητά της με σταθερότητα, αλλά και με νέους ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά.

Κατά την εκλογοαπολογιστική διαδικασία έγινε επίσης μια συνοπτική παρουσίαση του έργου και των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, πέρα από τις θεατρικές παραστάσεις, δίνοντας στα μέλη την ευκαιρία να αποτιμήσουν την έως τώρα δραστηριότητα και να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις.

Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες

για τη νέα παράσταση

Ήδη η ΕΘΟΑΝ έχει μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας της επόμενης θεατρικής παραγωγής της, με τις πρώτες εργασίες να έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος, η Μαριάνθη Μενεγάκη, η οποία έχει αναλάβει τη νέα παραγωγή, έχει προχωρήσει στην προετοιμασία με τους ηθοποιούς, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρόβες και η επεξεργασία του θεατρικού κειμένου.

Η επίσημη παρουσίαση του έργου αναμένεται σε επόμενο χρόνο, καθώς απομένουν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η εξασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της νέας παραγωγής αποτελεί η συμμετοχή πέντε νέων προσώπων, τα οποία θα εμφανιστούν για πρώτη φορά σε παράσταση της ομάδας. Πρόκειται για ανθρώπους από την τοπική κοινωνία, κυρίως νεαρών ηλικιών, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη σκηνή της ΕΘΟΑΝ. Η συμμετοχή τους δίνει νέα δυναμική στο εγχείρημα και ενισχύει την προσπάθεια της ομάδας να παραμένει ανοιχτή σε ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στην υποκριτική.

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, η νέα παραγωγή τοποθετείται χρονικά στον Μάρτιο του 2027 και παραστάσεις σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν κατά τα τελευταία Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα.

Για τις ανάγκες της προετοιμασίας προβλέπεται η χρήση του κινηματοθεάτρου «Ρεξ» από την 1η έως την 28η Μαρτίου, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων θα ανακοινωθεί όταν οριστικοποιηθεί.

Σχεδιάζεται ξανά θεατρικό παιχνίδι

Παράλληλα με τη νέα θεατρική παραγωγή, το επανεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο προσανατολίζεται στην υλοποίηση πρόσθετων δράσεων, επιδιώκοντας η παρουσία της ΕΘΟΑΝ να μην περιορίζεται αποκλειστικά στις παραστάσεις της.

Μεταξύ των σχεδίων βρίσκεται η επανάληψη μιας δράσης θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά, η οποία είχε πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν στους χώρους της «Ευαγγελίστριας».

Σύμφωνα με τον κ. Μπεκατώρο, ο σχετικός προγραμματισμός αναμένεται να εξεταστεί με την έλευση του νέου έτους, πιθανότατα από τον Ιανουάριο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη θεατρική έκφραση, το παιχνίδι και τη δημιουργική συμμετοχή, διευρύνοντας παράλληλα την επαφή της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

Υπενθύμισε ότι η ΕΘΟΑΝ έχει αναπτύξει και στο παρελθόν δράσεις πέρα από τις καθιερωμένες θεατρικές παραγωγές της, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, καθώς και τη συμμετοχή της στο Τριήμερο Λόγου και Τέχνης.

Όπως σημείωσε, η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτή η εξωστρεφής δραστηριότητα να συνεχιστεί, με πρωτοβουλίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα να έχει πολύπλευρη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του Αγίου Νικολάου.

Στόχος η συνέχεια και πίσω από τη σκηνή

Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Θοδωρής Μπεκατώρος είναι η ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της ομάδας όχι μόνο σε επίπεδο ηθοποιών, αλλά και σε όλους τους τομείς που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας θεατρικής παραγωγής.

Όπως εξήγησε, κατά την εκλογοαπολογιστική διαδικασία έγινε συζήτηση για την προοπτική να αναλάβουν νέοι άνθρωποι ενεργότερο ρόλο στη σκηνογραφία, τους φωτισμούς, τα κοστούμια, τις γραφιστικές εργασίες και τις κατασκευές.

Η διατήρηση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια, σε συνδυασμό με τη σταδιακή συμμετοχή νέων συνεργατών, αποτελεί βασική επιδίωξη για την επόμενη περίοδο.

Για τον πρόεδρο της ΕΘΟΑΝ, η ύπαρξη ανθρώπων πρόθυμων να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο. «Υπάρχει συνέχεια και αυτό είναι υγεία για εμάς», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανανέωσης και της μεταφοράς εμπειρίας από τους παλαιότερους στους νεότερους συντελεστές.

Η κοινωνική προσφορά

Ξεχωριστή αναφορά κάνει ο επανεκλεγείς πρόεδρος και στην κοινωνική διάσταση της δράσης της ΕΘΟΑΝ, με αφορμή μια πρωτοβουλία που συνδέθηκε με την απώλεια της αείμνηστης Ελένης Προκοπάκη, μέλους της οικογένειας της ομάδας.

Όπως εξήγησε, ύστερα από επιθυμία της οικογένειάς της, η ΕΘΟΑΝ ανέλαβε να συντονίσει τη συγκέντρωση χρημάτων από μέλη της ομάδας, συγγενείς και άλλους ανθρώπους που θέλησαν να συνεισφέρουν στη μνήμη της.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν για την ενίσχυση της Ογκολογικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Ο κ. Μπεκατώρος διευκρίνισε ότι τα χρήματα δεν προήλθαν από το ταμείο της θεατρικής ομάδας, αλλά από τις προσωπικές προσφορές των μελών και των συγγενών, με τη συμβολή της ΕΘΟΑΝ να είναι οργανωτική και συντονιστική.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει, σύμφωνα με όσα ανέφερε, την κοινωνική παρουσία της ομάδας και τους δεσμούς αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων της.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ