Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας: Ένας νεκρός στη Ρόδο, μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες – Νέα επιδείνωση από την Παρασκευή

Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο.

Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες.

Χείμαρροι ξεχείλισαν, ποτάμια παρέσυραν λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, κόβοντας στα δύο δρόμους και κάνοντας θάλασσα και στεριά, ένα.

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις βοριάδες, έφταναν τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις, με το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο να παραμένει σε ισχύ έως τις 06:00 της Πέμπτης.

Νεκρός 62χρονος στη Ρόδο – Μεγάλες καταστροφές στο νησί

Τραγική κατάληξη είχε η κακοκαιρία στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χείμαρρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα τρία δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία, περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χειμάρρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 62χρονος καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλυσό, το Φαληράκι, τα Αφάντου και την Καλλιθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική και τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στη Λίνδο καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Προβλήματα προκάλεσε και η πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», με ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα στη Ρόδο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, καθώς η βροχή έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ύψος της βροχής ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Σύμφωνα με μέτρηση σταθμού στην περιοχή, μέσα σε περίπου έξι ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής, ενώ οι εκτιμήσεις για τα ακραία ύψη βροχόπτωσης στο νησί προσεγγίζουν τους 280 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη τα σχολεία στη Ρόδο, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων πριν υποδεχθούν ξανά τους μαθητές.

Εύβοια: Μεγάλες ζημιές στους δρόμους, υπερχείλισαν Κηρέας και Μεσσάπιος – Κλειστά σχολεία

Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στη βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Σε δύο σημεία του δρόμου, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος, ενώ η κυκλοφορία προς το Μαντούδι έχει διακοπεί. Ανάμεσα στα σημεία των ζημιών διασώζεται ένα τμήμα δρόμου περίπου 200 μέτρων, χωρίς αυτό να αναιρεί την έκταση των προβλημάτων στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Παράλληλα, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ο ποταμός Μεσσάπιος είχε υπερχειλίσει νωρίτερα, με τα νερά να φτάνουν μέχρι τον δρόμο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, στην περιοχή έπεσαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής. Η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η βροχόπτωση έχει σχεδόν σταματήσει.

Μικρής έκτασης εισροές υδάτων καταγράφηκαν σε υπόγεια κατοικιών στην περιοχή της Μακρυκάπας, όπου νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων προς τα Ψαχνά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης του Κηρέα και του Μεσσάπιου. Ωστόσο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η απορροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα ακόμη και μετά την εξασθένηση της βροχής.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και προετοιμάζονται για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες. Στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και κατοικίες, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για την αντιμετώπιση εισροών υδάτων. Στη Σκόπελο, μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή

Ωστόσο, η βελτίωση θα είναι πρόσκαιρη. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν την ίδια ένταση και διάρκεια με το κύμα κακοκαιρίας που προηγήθηκε, ωστόσο προβλέπεται και πάλι μεγάλος όγκος νερού.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί πλημμύρες, ζημιές στο οδικό δίκτυο και υπερχειλίσεις ποταμών. Ακόμη και όταν σταματά η βροχή, η στάθμη των χειμάρρων μπορεί να μεταβληθεί απότομα εξαιτίας των υδάτων που κατεβαίνουν από τα ορεινά.

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