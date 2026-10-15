Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου, καλεί τους εργαζόμενους και όλους τους συμπολίτες μας, να συμμετάσχουν στην συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης που διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Λασιθίου μαζί με άλλα σωματεία για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ιεράπετρα.

Τα είδη πρώτης ανάγκης συλλέγονται στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου (Λευκών Ορέων 3-72100), την Πέμπτη 15/10 – Παρασκευή 16/10, από 09:00 έως 13:00 και 17:00-19:00.

Συγκεντρώνονται είδη όπως: φάρμακα (παυσίπονα, γάζες κλπ) νερά, αναψυκτικά, χυμοί, μπισκότα, φρυγανιές, κρουασάν, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, σαμπουάν, πάνες για μωρά κ.λ.π.

Το Δ.Σ.