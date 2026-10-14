Η εβδομηντάχρονη Μπλάγκα, συνταξιούχος καθηγήτρια, έχει βυθιστεί στο πένθος λόγω της πρόσφατης απώλειας του συζύγου της. Όλη της η ύπαρξη έχει πλέον επικεντρωθεί στο να προσφέρει στον νεκρό ένα περίτεχνο μνήμα, ώσπου μια τηλεφωνική απάτη θα της κλέψει τις αποταμιεύσεις. Απεγνωσμένη, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της, θα περάσει στην απέναντι όχθη: μεθοδικά, γίνεται και η ίδια απατεώνας. Περισσότερο από μια ρεαλιστική αποτύπωση της τραχιάς κοινωνικής πραγματικότητας στη Βουλγαρία, περισσότερο από μια οξυδερκής σπουδή ενός αλησμόνητου χαρακτήρα, η πολυβραβευμένη ταινία σχολιάζει το Κακό που φωλιάζει στον καθένα μας.