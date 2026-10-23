Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές στην Ιεράπετρα και τα μέτρα αποσυμφόρησης της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον βουλευτή Λασιθίου και Αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, και τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με την επιβάρυνση της Ιεράπετρας και θα χρηματοδοτήσει τα αναγκαία αντισταθμιστικά έργα για την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, το Υπουργείο μεριμνά για την άμεση μεταφορά των μεταναστών που βρίσκονται στην περιοχή, όπως έχει πράξει και μέχρι σήμερα. Θα υπάρχει μόνιμη παρουσία του Υπουργείου για τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και των λοιπών αρμόδιων φορέων, έως την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι παράλληλα με τη δομή στα Χανιά να λειτουργήσει και η δομή στο Ηράκλειο και σε συνδυασμό με τη συνεχή παρουσία του ναυλωμένου πλοίου για τις μεταφορές, θα ενισχυθεί περισσότερο η αποσυμφόρηση της περιοχής.