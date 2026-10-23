Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ότι η κλιματική αλλαγή επανακαθορίζει την πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας πως η λειψυδρία, οι πλημμύρες και τα ακραία φαινόμενα συνιστούν τους κύριους καταλύτες των σύγχρονων κινδύνων. Όπως τόνισε, οι πρόσφατες κρίσεις έδειξαν ότι οι υποδομές και η οικονομία σχεδιάστηκαν για ένα κλιματικό αποτύπωμα που έχει ήδη ξεπεραστεί, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια της γραμμικής προσαρμογής, καθώς το κόστος της αδράνειας ξεπερνά κατά πολύ αυτό της πρόληψης».

Οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής

Σύμφωνα με τον Σταύρο Αρναουτάκη, η διαχείριση του νερού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια, η οποία αντιλαμβάνεται το νησί ως ενιαίο σύνολο με κοινό υδροφόρο ορίζοντα. Η περιφερειακή στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Το νερό ως εγγύηση ζωής και ευημερίας. Σύνδεση της διασφάλισής του με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Κλιματική θωράκιση και τεχνολογική καινοτομία. Έμφαση στην πρόληψη, αναβάθμιση των δικτύων σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, συστήματα έξυπνης άρδευσης και αξιοποίηση του ανακτημένου νερού μέσω της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, υπάρχει ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βιώσιμη διαχείριση. Μάλιστα αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ενεργειακή αυτονομία για τους ΤΟΕΒ του νησιού με βάση την πρόταση της Περιφέρειας προκειμένου να μειωθεί κατά 50% το λειτουργικό κόστος και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.

Σύγχρονη διακυβέρνηση και ψηφιακή μετάβαση. Σύνδεση της διαχείρισης του νερού με την πράσινη ενέργεια, προωθώντας «έξυπνες» υποδομές από ΑΠΕ, οι οποίες μειώνουν το κόστος άντλησης και καθιστούν την Κρήτη κέντρο πράσινης καινοτομίας.

Έργα και Χρηματοδοτήσεις

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανέφερε ότι ήδη έχουν διατεθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και έργα άρδευσης και ύδρευσης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΠΑΑ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ). Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στη Νέα ΚΑΠ έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης 20 σημαντικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 316 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναβάθμιση δικτύων, την κατασκευή νέων φραγμάτων και τη συντήρηση υφιστάμενων υποδομών.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Αρναουτάκης ξεκαθάρισε ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν ούτε προσφέρεται για επιχειρηματικά σχέδια, σημειώνοντας ότι αποτελεί ζήτημα ηθικής και κοινωνικής ισότητας. «Απαιτείται μια Πολιτεία που δρα προληπτικά και όχι πυροσβεστικά. Ως Περιφέρεια Κρήτης δεν παρακολουθούμε παθητικά τις εξελίξεις. Χαράσσουμε μια πορεία ευθύνης, θωρακίζοντας το πολυτιμότερο κληροδότημα για τις επόμενες γενιές», κατέληξε.