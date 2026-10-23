Μια σημαντική ημέρα για τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων και συνολικά για την Κρήτη σηματοδοτούν τα επίσημα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στις Αρχάνες, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η νέα Υποδιεύθυνση, που έχει ως έδρα τις Αρχάνες και αποτελεί οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, διερεύνηση και καταπολέμηση σοβαρών μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο «ΔΙΑΣ».