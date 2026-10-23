Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ επικύρωσε τις κατηγορίες σχεδιασμού, ενώ ανακοινώθηκαν οι προεθνικές ομάδες Κ23, Κ20 και Κ18, καθώς και η κατηγορία στήριξης της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τέσσερις αθλήτριες του ΓΣ “Άγιος Νικόλαος” να βρίσκονται στις σχετικές λίστες, με την ενημέρωση του σωματείου να αναφέρει: “Μεγάλη τιμή για τον σύλλογο μας το γεγονός ότι στο σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ για τη νέα αγωνιστική χρονιά και τις προεθνικες ομάδες, που μόλις ανακοινώθηκε, βρίσκονται 4 αθλητές μας!

Η Νικολέτα Ραφαιλακη στην κατηγορία στήριξης. Η Εμμανουέλα Λαυρεντακη στην προεθνική ομάδα Κ20! Η μόλις 14 ετών Ηλεκτρα Κεντριανακη στην προεθνική ομάδα Κ18! Η Αννα Κεντριανακη στην προεθνική ομάδα Κ18!”.