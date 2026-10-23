Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εγκρίνεται χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2.640.000 ευρώ προς 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026.

Η χρηματοδότηση αφορά την επιχορήγηση των Πανεπιστημίων για τις ανάγκες μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων, στο πλαίσιο του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, συμβάλλοντας στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Ιδρυμάτων και στην ομαλή υλοποίηση του ακαδημαϊκού τους έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατανομή της χρηματοδότησης στα 24 ΑΕΙ διαμορφώνεται ως εξής:

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ποσό

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 246.400 €

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 246.400 €

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 70.400 €

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 105.600 €

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 61.600 €

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 26.400 €

Πάντειο Πανεπιστήμιο 96.800 €

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 123.200 €

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 105.600 €

Πανεπιστήμιο Πατρών 176.000 €

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 132.000 €

Πανεπιστήμιο Κρήτης 70.400 €

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 79.200 €

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 149.600 €

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 149.600 €

Πολυτεχνείο Κρήτης 35.200 €

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 44.000 €

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 26.400 €

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 114.400 €

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 140.800 €

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 158.400 €

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 88.000 €

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 176.000 €

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 17.600 €

Σύνολο 2.640.000 €

Η απόφαση εντάσσεται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη στήριξη της λειτουργίας των δημόσιων Πανεπιστημίων και την ενίσχυση του διδακτικού τους έργου, με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.