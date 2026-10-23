Σε συνέχεια της εξέτασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση οκτώ αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 136 MW στους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, έλαβε ομόφωνη αρνητική απόφαση για το προτεινόμενο έργο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία ήταν αρνητική ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Στην εισήγηση επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πιθανές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά και στους αρχαιολογικούς χώρους, αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανεπαρκή τεκμηρίωση των επιπτώσεων σε προστατευόμενα είδη, όπως ο γυπαετός και το όρνιο, καθώς στις περιοχές χωροθέτησης των προτεινόμενων εγκαταστάσεων εντοπίζονται χώροι αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής των συγκεκριμένων ειδών.

Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρνητική εισήγηση, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης οικολογικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Σητείας θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα του τόπου και την προστασία του φυσικού του πλούτου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εάν εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο, θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)».