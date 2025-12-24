ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, στην αιθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στο παλιό Τελωνείο στην Παχιά Άμμο.

Η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν εγκαίρως και να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος