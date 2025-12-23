Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο 4ο Δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας και ιδιαίτερα τα τμήματα Δ1 και Δ2 για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Οι μαθητές με τη συνοδεία εκπαιδευτικών προσέφεραν τρόφιμα και ξεναγήθηκαν στο χώρο της Δομής, ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της και ολοκλήρωσαν την επίσκεψη τους με τη δημιουργία ευχών για τους ωφελούμενους που στόλισαν το Χριστουγεννιάτικό μας δέντρο.

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα !!!