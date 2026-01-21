Μέσα σε εγκάρδια και ζεστή ατμόσφαιρα το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, στην ανακαινισμένη αίθουσα του πρώην Τελωνείου Ιεράπετρας, που παραχωρήθηκε για τις αυξημένες ανάγκες του Λιμεναρχείου.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στον Αναπλ. Λιμενάρχη κ. Αλέξανδρο Ελιώτη και σε όλα τα στελέχη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας χρόνια πολλά και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους για τη θαλάσσια ασφάλεια, έχοντας τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του προστάτη τους Αγίου Νικολάου, ώστε να συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση, ζήλο, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα το έργο της περιφρούρησης των θαλασσίων συνόρων μας, σε μια περίοδο πρωτοφανούς έξαρσης της λαθρομετανάστευσης μέσω του Νοτίου Κρητικού πελάγους.

Ο Λιμενάρχης κ. Αλέξανδρος Ελιώτης ευχαρίστησε θερμά τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο και όλους τους παρισταμένους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και ευχήθηκε κατάλληλα.

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό και ευχές για τη νέα χρονιά ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου κ. Εμμ. Φραγκούλη, η Περιφερειακή Σύμβουλος Λασιθίου κ. Ελένη Βλάσση εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης.

Στην τελετή κοπής της Βασιλόπιτας, που έλαβαν μέρος οι κληρικοί Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας, Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος της Ενορίας Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου και Διοικητής του Αστυν. Τμήματος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Νεκτάριος Παπαδάκης, Φωτεινή Περακάκη, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης και Μαρίνα Αχλάτη, η Περιφερειακή Σύμβουλος Λασιθίου κ. Ελένη Βλάσση, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας κ. Μ. Αρχαύλης, ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ιεράπετρας κ. Χαράλαμπος Τζαράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιεράπετρας κ. Ιωάννης Βασιλάκης, το προσωπικό του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας και του Λιμενικού Σκάφους Ιεράπετρας.