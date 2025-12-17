Ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με την κ Νατάσσα Αρέθα διοργανώνει ένα ξεχωριστό γιορτινό δρώμενο ContaKids για γονείς και παιδιά, στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στο Στέκι Νεολαίας.

Το ContaKids, μια μέθοδος που ενισχύει τη σύνδεση και την εμπιστοσύνη μέσα από παιχνιδιάρικη κίνηση και επαφή, προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές χαράς, παιχνιδιού και ζεστής χριστουγεννιάτικης διάθεσης.

Για πρώτη φορά στο Λασίθι, μικροί και μεγάλοι καλούνται να ζήσουν ένα γιορτινό ταξίδι επικοινωνίας και συν δημιουργίας, μέσα σε ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 2 έως 5 ετών και είναι απαραίτητη η παρουσία του γονιού ή κηδεμόνα.