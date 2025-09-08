Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πνευματικής κατάνυξης τελέσθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Πάντων Ανατολής Ιεράπετρας, η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Πέτρου Καλύβα, επί σειρά δεκαετιών Εφημερίου της Ενορίας Ανατολής. Την Εξόδιο Ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος με τη συμμετοχή πλειάδος Ιερέως της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το σεπτό σκήνωμα του κοιμηθέντος Ιερέως είχε μεταφερθεί από το πρωί στο ναό, όπου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία και παρέμεινε μέχρι την Εξόδιο Ακολουθία.

Αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί προσήλθαν στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Ανατολής για να αποχαιρετήσουν τον επί 63 συναπτά έτη ακούραστο Κληρικό και ασπάσθηκαν για τελευταία φορά το χέρι του.

Σύντομο επικήδειο εκφώνησε η κ. Κυριακή Αγγελάκη, Γραμματέας του Πολιτιστικού -Φυσιολατρικού Συλλόγου Ανατολής, εκ μέρους των ενοριτών της Ενορίας Ανατολής. Ακολούθησαν τα συλλυπητήρια ψηφίσματα του Πολιτιστικού – Φυσιολατρικού Συλλόγου Ανατολής, το οποίο διάβασε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρ. κ. Εμμανουήλ Χανιωτάκης, και του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας «Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ζαχαρίας, Επίσκοπος Σητείας», το οποίο ανέγνωσε ο Αντιπρόεδρος του συνδέσμου Αιδ/τος Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης.

Τέλος, επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος έκανε ένα σύντομο οδοιπορικό της ζωής και διακονίας του μακαριστού Ιερέως, σημειώνοντας την ευσέβεια, το ήθος, τον ζήλο, την αγάπη του και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία.

Όπως ανέφερε, ο μακαριστός παπα-Πέτρος Καλύβας γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του έτους 1937 στην Ανατολή Ιεράπετρας. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια στο Οκταθέσιο Γυμνάσιο Αρρένων Ιεράπετρας, από το οποίο αποφοίτησε το έτος 1956. Μετά τη στρατιωτική του θητεία στο Πεζικό, σπούδασε τα ιερά γράμματα στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κατερίνης, από το οποίο αποφοίτησε το έτος 1962. Νυμφεύθηκε την Αντιγόνη Χριστινάκη από τις Μάλλες, με την οποία απέκτησε τέσσερα (4) παιδιά, καθώς και έξι (6) εγγόνια και τέσσερα (4) δισέγγονα.

Χειροτονήθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κυρό Φιλόθεο Βουζουνεράκη Διάκονος στις 7 Οκτωβρίου 1962 στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου και Πρεσβύτερος στις 18 Οκτωβρίου 1962 στον ίδιο ιερό ναό. Διορίσθηκε στις 1.11.1962 Εφημέριος της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ορεινού. Από την Ενορία Ορεινού μετατέθηκε στις 1.2.1968 στην Ενορία Αγίου Γεωργίου Καλογέρων, όπου υπηρέτησε έως τις 10.11.1970, οπότε μετατέθηκε στην Ενορία Αγίας Τριάδος Λιθινών Σητείας. Από τις 1.8.1973 μετατέθηκε στη γενέτειρά του, την Ενορία του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Ανατολής, όπου υπηρέτησε έως και την συνταξιοδότησή του, στις 31.12.2008.

Στις 5 Απριλίου του 2008 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Μαρωνιάς Σητείας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κυρός Ευγένιος, του απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου. Στις 18 Οκτωβρίου 2020 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Πάντων Ανατολής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος του απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου και του επέδωσε Ειδικό Δίπλωμα Τιμής, ως έκφραση της ευαρέσκειας και του δίκαιου επαίνου της Τοπικής Εκκλησίας για τη μακρόχρονη και ευδόκιμη ιερατική διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη και για την πολύπλευρη προσφορά του στην Ενορία Ανατολής.

Όπως, σημείωσε στον συγκινητικό λόγο του ο Σεβασμιώτατος, «Ο απερχόμενος εκ του μάταιου τούτου κόσμου παπα-Πέτρος Καλύβας έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην ιερατική διακονία του και άφησε βαθιά το αποτύπωμά του και τα ίχνη της ιεροπρεπούς παρουσίας του στις Ενορίες που διακόνησε. Ιδιαίτερα όμως στην Ενορία Ανατολής, όπου ακόμα και μετά την αφυπηρέτησή του δεν απομακρύνθηκε ούτε μια ημέρα από το Ιερό Θυσιαστήριο και τη Θεία Λατρεία, συνεχίζοντας να διακονεί πλήρως τις λειτουργικές και ποιμαντικές ανάγκες του χωριού του έως και το έτος 2019, έχοντας συμπληρώσει τότε συνολική εφημεριακή διακονία 57 συναπτά έτη, εκ των οποίων τα 46 έτη στην Ενορία Ανατολής».

Επίσης ο Σεβ. κ. Κύριλλος αναφερόμενος στην προσωπικότητα και τα χαρίσματα του εκλιπόντος Κληρικού, τόνισε ότι «υπήρξε ένας γνήσιος, ανεπιτήδευτος, ακούραστος ενάρετος και ταπεινός λειτουργός του Υψίστου, καθώς συνεχώς και αδιάλειπτα, όπως ο «Καλός Ποιμήν» του Ευαγγελίου που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων του, διακονούσε τις ανάγκες του ποιμνίου του. Από τον Οκτώβριο του έτους 1962, που χειροτονήθηκε Κληρικός έως και πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσε τα πολλά και ιστορικά εξωκκλήσια της Ενορίας του και συμμετείχε στις χαρές και στις λύπες των ενοριτών του.

Ο αείμνηστος παπα-Πέτρος ανήκε στην παλαιά γενιά των Κρητικών Ιερέων, οι οποίοι παντρεύονταν την Εκκλησία και δεν είχαν ωράριο, αλλά είχαν κρητικό φιλότιμο, γνήσια αγάπη και ένα καλό λόγο για όλους. Αισθανόταν τη μεγάλη τιμή, που του έκαμε ο Θεός, να ανήκει στις τάξεις του ιερού κλήρου Εκκλησίας του Χριστού. Γι’ αυτό τα ιερατικά του καθήκοντα τα εξεπλήρωνε με αγάπη και ζήλο, με πίστη και προθυμία προς όλους. Η πίστη του στον Τριαδικό Θεό, η ευγένεια του χαρακτήρα του, η σεμνότητα, η ταπείνωση, η απλότητα, η πραότητα, η ιεροπρεπής παρουσία του, η προσήνεια, η ανοικτή καρδιά του και το σχεδόν πάντοτε χαμογελαστό πρόσωπό του ενέπνεαν στο ποίμνιό του εμπιστοσύνη και βαθύ σεβασμό».

Τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εξ ύψους δύναμη και παρηγορία στα παιδιά και τους λοιπούς οικείους του μακαριστού Ιερέως, και να είναι «μακαρία η οδός, ή πορεύη σήμερον…» και ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει την ψυχή του «εν Χώρα Ζώντων και εν σκηναίς δικαίων».

Στην Εξόδιο Ακολουθία συμμετείχε ο Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης και πλειάδα Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, οι Αιδεσιμολ/τοι πρωτ. Ιωάννης Φραγκάκης, Εφημέριος και Προϊστάμενος του Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, και πρωτ. Γεώργιος Φασουλάκης, Εφημέριος της Ενορίας Κάτω Ασιτών της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ενώ παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και κ. Νεκτάριος Παπαδάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Φρονιμάκης και πλήθος κατοίκων της περιοχής που με συγκίνηση αποχαιρέτησαν τον ιδιαίτερα αγαπητό εκλιπόντα κληρικό και συλλυπούμενοι τους οικείους του.

Αμέσως μετά ακολούθησε η ταφή του μακαριστού Ιερέως από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο στο Κοιμητήριο της Ανατολής.