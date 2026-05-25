Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στις αθλήτριες, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση της Γυμναστικής Ένωσης Ιεράπετρας για τη σπουδαία επιτυχία τους στο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Β’ Κρήτης, όπου κατέκτησαν το κύπελλο μετά τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στην ομάδα ΑΝΕΜΟΣ Χανίων.
Σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό στάδιο Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης» οι αθλήτριες της Γ.Ε.Ι. απέδειξαν το ταλέντο, την αγωνιστικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα, κατακτώντας επάξια την κορυφή και χαρίζοντας ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια στην τοπική κοινωνία.
Ο Δήμαρχος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τον τελικό, συνεχάρη τόσο τη νικήτρια ομάδα της Ιεράπετρας όσο και την ομάδα ΑΝΕΜΟΣ Χανίων για την αξιόλογη πορεία τους και την παρουσία τους στον τελικό, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός προάγει τις αξίες της προσπάθειας, της συνεργασίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ένα πάγιο αίτημα των ομάδων,
αυτό της αλλαγής του παρκέ, θα ικανοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Τον Δήμαρχο συνόδευσαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας και οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού Μαρίνα Αχλάτη και Τεχνικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Τζώρτζης.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος ανέφερε:
«Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της Γυμναστικής Ένωσης Ιεράπετρας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Παγκορασίδων Β’ Κρήτης. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και συλλογικής προσπάθειας. Συγχαρητήρια επίσης στην ομάδα ΑΝΕΜΟΣ Χανίων για την εξαιρετική της παρουσία και τη συμμετοχή της στον τελικό. Εύχομαι σε όλες τις αθλήτριες υγεία και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Η Ιεράπετρα είναι περήφανη για τα παιδιά της και για τις διακρίσεις που φέρνουν στον τόπο μας».
Την απονομή του Κυπέλλου έκαναν ο Δημαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης και ο Πρόεδρος ΕΣΠΕΚ Γιαννόπουλος Ανδρέας ενώ παρευρέθηκε ο Ομοσπονδιακός προπονητής
Νικητάκης Νικήτας.
Αθλήτριες ΓΕΙ:
Σηφάκη Μαίρη
Τσένου Ελένη
Τερζάκη Αμαλία
Ασπραδάκη Μαρία
Φουντουλάκη Καλλιόπη
Περάκη Αγγελική
Θεμελή Ιωάννα
Φτυλάκη Κωνσταντίνα
Σταυρακάκη Νίκη
Μαστοράκη Μαρία
Σπυριδάκη Γωγώ
Καραλάκη Μαρία
Ανδροβιτσανέα Μαρίσια
Κιραμιτζή Άλμα
Μπαχλιτζανάκη Έφη
Ακαμωτάκη Ειρήνη
Μπουρντά Δήμητρα
Προπονητής
Βαλαχής Αντώνης