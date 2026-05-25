Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στις αθλήτριες, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση της Γυμναστικής Ένωσης Ιεράπετρας για τη σπουδαία επιτυχία τους στο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Β’ Κρήτης, όπου κατέκτησαν το κύπελλο μετά τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στην ομάδα ΑΝΕΜΟΣ Χανίων.

Σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό στάδιο Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης» οι αθλήτριες της Γ.Ε.Ι. απέδειξαν το ταλέντο, την αγωνιστικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα, κατακτώντας επάξια την κορυφή και χαρίζοντας ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τον τελικό, συνεχάρη τόσο τη νικήτρια ομάδα της Ιεράπετρας όσο και την ομάδα ΑΝΕΜΟΣ Χανίων για την αξιόλογη πορεία τους και την παρουσία τους στον τελικό, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός προάγει τις αξίες της προσπάθειας, της συνεργασίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ένα πάγιο αίτημα των ομάδων,

αυτό της αλλαγής του παρκέ, θα ικανοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Τον Δήμαρχο συνόδευσαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας και οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού Μαρίνα Αχλάτη και Τεχνικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Τζώρτζης.