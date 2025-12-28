Την Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, 28 Δεκεμβρίου 2025, μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, του προφητάνακτος Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνεχεία ιερούργησε και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής Δασκάλας Ελευθερίας Βαρδάκη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου Σητείας.

Αντί κηρύγματος ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ανέγνωσε την «Πατριαρχική Απόδειξιν επί τοις Χριστουγέννοις».

Μετά την απόλυση ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εγκάρδια στο εκκλησίασμα χρόνια πολλά με τη χάρη και την ευλογία του «εν σπηλαίω γεννηθέντος και εν φάτνη ανακλιθέντος διά την ημών σωτηρίαν, Χριστού του αληθινού Θεού ημών» και συλλυπήθηκε τα τέκνα της αείμνηστης Ελευθερίας Κωνσταντίνο, ιατρό καρδιολόγο, Δέσποινα και Μαρία, και τους οικείους τους, ευχόμενος ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει την ψυχή της μετά των Αγίων και Δικαίων εν Χώρα Ζώντων.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού, ο Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αιδεσιμολ. πρωτ. Μιχαήλ Μυστράκης, Εφημέριος Ατσιπόπουλου Ρεθύμνης, ο Αιδεσιμολ. πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος του ναού, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν οι Δήμαρχοι Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης και Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου κ. Γεώργιος Ματαλλιωτάκης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σητείας κ. Ιωάννης Δασκαλάκης και Νικόλαος Φυγετάκης, και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί από τη Σητεία και το Ηράκλειο.