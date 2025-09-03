Με το μήνυμά μας αυτό θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την έναρξη συγκέντρωσης σχολικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Συγκεντρώνουμε σχολικές τσάντες (σε καλή κατάσταση εφόσον είναι μεταχειρισμένες) και διάφορα σχολικά είδη και γραφική ύλη (κασετίνες, μολύβια, στυλό, διορθωτικά, γόμες, κόλλες, τετράδια όλων των ειδών, μπλοκ ζωγραφικής, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, γεωμετρικά όργανα, ψαλιδάκια, χαρτί κάνσον κλπ) στο χώρο της Δομής στην οδό Νικηφόρου Φωκά 20 καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00 για όλο το μήνα του Σεπτεμβρίου.

Καλούμε τα Βιβλιοπωλεία της πόλης και τους κατοίκους να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, και είτε με τη μικρή είτε με την πιο μεγάλη προσφορά τους, να στηρίξουμε τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους χωρίς αποκλεισμό και με σεβασμό για μια εποικοδομητική σχολική χρονιά

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας