Σε μια όμορφη και ζεστή εκδήλωση το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος μίλησε με θερμά πατρικά λόγια αγάπης προς τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες των εν λόγω δημοτικών δομών, εκφράζοντας τα ειλικρινή αισθήματα ευγνωμοσύνης και σεβασμού των νεωτέρων για ό,τι έχουν προσφέρει στην κοινωνία μας επισημαίνοντας το χρέος μέριμνας, ενσυναίσθησης και περαιτέρω ευαισθησίας απέναντι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης ευχήθηκε εγκάρδια στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. και Κ.Η.Φ.Η. καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία σωματική και πνευματική για να συνεχίσουν να μεταλαμπαδεύουν τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά τους ως πυξίδα ζωής για τη νέα γενιά και ειδικότερα για τα εγγόνια τους.

Στη συνέχεια, εκ μέρους του απουσιάζοντος Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ενώ ευχήθηκε και η υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός κ. Δέσποινα Φρονιμάκη.

Στην τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμώτατος Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος της Β´ Αρχιερατικής Περιφέρειας, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος της Ενορίας Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος της Α´ Αρχιερατικής Περιφέρειας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς. Παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Φωτεινή Περακάκη, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης και Μαρίνα Αχλάτη, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας, το προσωπικό και μέλη του Κ.Α.Π.Η.