Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Γεώργιο Διαλεκτάκη που επι σειρά ετών υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση και πρόσφερε στην τοπική κοινωνία και ευχαρίστησε τη σύζυγο του εκλιπόντος κα Ουρανία, καθώς και την κόρη του κα Μαρία με την οικογένειά της, που παρευρέθηκαν στην τελετή του Αγιασμού.

Τόνισε στη συνέχεια ότι η παιδική χαρά ανακαινίστηκε με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργική για τα παιδιά, ενώ παρεμβάσεις έγιναν και για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Ο κ. Φραγκούλης ευχαρίστησε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης, τους ειδικούς συνεργάτες του Δήμου κα Σοφία Παπαγγελή και κ. Κωστή Πανταζή, καθώς και την προϊσταμένη του τμήματος πρασίνου και παιδικών χαρών κα Δέσποινα Δεδελετάκη για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο εφημέριος του Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Λασιθίου κα Κατερίνα Σπυριδάκη, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Μαρία Φραντζεσκάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, κα Φωτεινή Περακάκη κα Μαρίνα Αχλάτη και αρκετός κόσμος.