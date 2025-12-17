Ο ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η διακοπή θα διαρκέσει από 08:00 έως 13:00 και θα επηρεάσει τις περιοχές της Περιστεράς, συγκεκριμένα γύρω από το θερμοκήπιο Μαλαθράκη και το φωτοβολταϊκό Παναγιωτάκη, καθώς και την περιοχή Στένακα, πέριξ του θερμοκηπίου Ξυδιανού και του φωτοβολταϊκού Παπλινού, όπως και το Άνω Κουτσουνάρι.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί πριν από την προβλεπόμενη ώρα λήξης.

Για λόγους ασφαλείας, όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται διαρκώς υπό τάση.