Παράταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου για την προθεσμία που αφορά την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των Δήμων τους στο πρόγραμμα «Leader 2023-2027» ζητούν οι τέσσερις δήμαρχοι του Νομού Λασιθίου. Το θέμα απασχόλησε το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Λασιθίου, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με ζωντανή, αλλά και με τηλεσύνδεση μελών που δεν μπόρεσαν να παραστούν.

Να σημειωθεί ότι ήδη από αρχές Ιουλίου έχει δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Leader. Δικαιούχοι μπορούν να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Λασιθίου, δημόσιοι φορείς, καθώς και συλλογικοί ή πολιτιστικοί φορείς της περιοχής. Έχει λάβει ήδη μια παράταση, που λήγει 29 Σεπτεμβρίου.

Τη νέα παράταση που ζητούν οι δήμαρχοι, την χρειάζονται, όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, για να προλάβουν να ωριμάσουν τις μελέτες των έργων και των παρεμβάσεων που σκοπεύουν να καταθέσουν, διεκδικώντας την ένταξη και χρηματοδότηση της υλοποίησής τους από το Leader Ν. Λασιθίου.

Το αίτημα

«Οι Υπηρεσίες των Δήμων του Ν. Λασιθίου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη προετοιμασία των απαιτούμενων φακέλων με στόχο την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την υποβολή των προτάσεων.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υποστελέχωση των Υπηρεσιών όλων των Δήμων, η οποία καθίσταται ακόμη εντονότερη τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των προγραμματισμένων αδειών του προσωπικού και σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, θεωρούμε ότι η υφιστάμενη προθεσμία δεν επαρκεί για την κατάλληλη και ολοκληρωμένη προετοιμασία των προτάσεων.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι Υπηρεσίες των Δήμων καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σειρά από προκλήσεις, προσκλήσεις και χρηματοδοτικών εργαλείων, που έχουν προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Κρήτης, από τα αρμόδια υπουργεία με καταληκτικές ημερομηνίες -μεταξύ άλλων- την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 (αφορά δημοτικά έργα ύδρευσης).

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, κατά ένα μήνα, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου. Παρακαλούμε για την εξέταση του αιτήματός μας και την έγκριση της παράτασης προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των Δήμων στη συγκεκριμένη χρηματοδοτική δράση», αναφέρουν οι δήμαρχοι.

Οι παρατάσεις δημιουργούν προβλήματα

– «Ρεαλιστικό» χαρακτήρισε ο αντιπεριφερειάρχης το αίτημα των δημάρχων, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει θετικά και αρνητικά το ενδεχόμενο χορήγησης της αιτούμενης παράτασης. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κατανοεί το σκεπτικό των δημάρχων αλλά από την άλλη, δεν θα ήθελε η Αναπτυξιακή να μην έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, στην τακτή προθεσμία που έχει θέσει το υπουργείο, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2026.

«Βάσει του προγράμματος, δεν ελέγχεται και αξιολογείται κάθε πρόταση που θα καταθέσει ο κάθε φορέας, χωριστά. Οι προτάσεις κατατίθενται στην ηλεκτρονική πύλη του Leader, η οποία ανοίγει και κλείνει στις τακτές ημερομηνίες και αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση όλων των προτάσεων των δημόσιων φορέων, αμέσως μετά ξεκινά ο έλεγχος και η αξιολόγηση, γι’ αυτό και χρειάζεται ο εύλογος χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και προκειμένου να γίνει στο δίμηνο που ισχύει ως τώρα, πιθανόν να χρειαστεί η πρόσληψη και δεύτερου μηχανικού- ελεγκτή», είπε.

Πρότεινε επίσης το στελεχικό δυναμικό της Αναπτυξιακής να κάνει συναντήσεις σε κάθε Δήμο χωριστά ώστε να υποστηρίξει ενημερωτικά το μηχανισμό των ΟΤΑ.

– Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Λασιθίου Χαρ. Αντωνακάκης παρατήρησε ότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι πάντα οι δήμαρχοι το άφηναν τελευταίο στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, ζητώντας παρατάσεις. Πολλά έργα δήμων, τελικά, δεν υλοποιήθηκαν και χάθηκαν κονδύλια του Leader λόγω αυτών των αιτιάσεων που προβάλλουν και τώρα οι δήμαρχοι. Αλλά το Leader δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει και οι Δήμοι να καταλάβουν ότι το Leader μπορεί να έχει σχετικά λίγους πόρους, αλλά διέπεται και αυτό από προθεσμίες. Η Αναπτυξιακή Λασιθίου θα υποβάλει αίτημα για παράταση, όπως ζητούν οι Δήμοι και ό,τι αποφασίσει αυτό, είπε ο κ. Αντωνακάκης, διατυπώνοντας έντονες επιφυλάξεις αν το υπουργείο δεχτεί το αίτημα για άλλη παράταση.

Επίσης επισημάνθηκε ως σκόπιμη η άμεση γνωστοποίηση από πλευράς των Δήμων, των έργων που σκοπεύουν να εντάξουν στο Leader και αν δεν προλαβαίνουν να παραθέσουν τους λόγους που δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν ένα φάκελο έργου, με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για ένα Δήμο, ώστε στην επικοινωνία που θα έχει η Αναπτυξιακή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μπορεί να αιτιολογήσει συγκεκριμένα τους λόγους που ζητά παράταση χρόνου.

– Οι παρατάσεις δημιουργούν προβλήματα, παρατήρησαν τα στελέχη της Αναπτυξιακής. Εξηγώντας ότι χορηγώντας επιπλέον παράταση για συγκεκριμένα δημόσια έργα, μπορεί κάποιος άλλος φορέας (σύλλογος κά.) να «προλάβει» να καταθέσει δική του πρόταση και να πάρει την σκοπούμενη χρηματοδότηση του Δήμου που δε θα προλάβει να καταθέσει την πρόταση τους στο μεσοδιάστημα. Επίσης με την παράταση για τις προτάσεις των δημόσιων φορέων, μπορεί η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων να εμπλακεί με την περίοδο υποβολής και αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, περιπλέκοντας την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Η Αναπτυξιακή θα αποστείλει στο υπουργείο το αίτημα.

Για τον ιδιωτικό τομέα

Απαντώντας στην ερώτηση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πότε προβλέπεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων του ιδιωτικού τομέα, τα στελέχη της Αναπτυξιακής απάντησαν ότι ευελπιστούν ότι θα βγει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εξάλλου, όπως τόνισαν, καμία Αναπτυξιακή σε όλη την Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής βγάλει προκήρυξη για ιδιωτική επένδυση στο Leader.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ