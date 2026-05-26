Συνάντηση με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κεντριού είχε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης. Παρόντες ήταν οι, Μακράκης Εμμανουήλ πρόεδρος, Μαζαράκης Βασίλης ταμίας καθώς και τα μέλη Κοκολάκη Μαρία και Κοντοπόδη Πόπη.
Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν η κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και του οδικού δικτύου, οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για το σχεδιασμό και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προώθηση παρεμβάσεων που θα έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών κάθε περιοχής του Δήμου.
Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ιεράπετρας