Τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Φραγκούλη επισκέφθηκαν πρόσφατα μαθητές και εκπαιδευτικοί του 2ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού προγράμματος eTwinning που υλοποιεί το σχολείο.

Οι μικροί μαθητές παρουσίασαν στον Δήμαρχο αφίσα που δημιούργησαν οι ίδιοι, μεταφέροντας τα δικά τους μηνύματα για την αξία του νερού και τη σημασία της ορθολογικής χρήσης του. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, στη σημασία της ανακύκλωσης και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τους μαθητές και τις εκπαιδευτικούς για την επίσκεψη και συνεχάρη το σχολείο για τη συμμετοχή του σε δράσεις που καλλιεργούν την περιβαλλοντική συνείδηση από τις μικρές ηλικίες.