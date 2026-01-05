Αλλαγές στο όριο συναλλαγών μέσω IRIS για ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Το ημερήσιο όριο συναλλαγών P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Αντίστοιχα, το ημερήσιο όριο για P2B (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) θα διαμορφωθεί επίσης στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων θα φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Για εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές μέσω IRIS είναι υποχρεωτικές για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από το 2025.

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών, στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές εντός της ΕΕ από το 2026. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την ελληνική πλατφόρμα σε κομβική θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες. Με την προσθήκη των 4,25 εκατομμυρίων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση θα ξεπεράσει τα 105 εκατομμύρια σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο, αρχικά για τις P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.