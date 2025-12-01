IRIS: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις – Τι ισχύει για πρόστιμα και όρια συναλλαγών

01/12/2025
01/12/2025
01/12/2025

01/12/2025
01/12/2025
01/12/2025
01/12/2025
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, 2025
IRIS: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις – Τι ισχύει για πρόστιμα και όρια συναλλαγών

by anatolh kim
01/12/2025
in Λασίθι
Υποχρεωτικά θα ισχύει από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), όπως ήδη έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ παράλληλα προχώρησε στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης, ενώ οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και εντάσσονται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στο πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με την Φορολογική Διοίκηση.

Παραμένουν στα 500 ευρώ ημερησίως τα όρια συναλλαγών για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με μέγιστο όριο 1.000 ευρώ ημερησίως, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026, αναμένεται να τροποποιηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής επέκτασης της χρήσης του συστήματος.

Η μη συμμόρφωση επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS και διασύνδεσης τους με POS- ταμειακές- ΑΑΔΕ, επιφέρει πρόστιμα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής τους, αλλά η πρώτη περίοδος θα είναι μεταβατική και θα γίνονται συστάσεις, ειδικά όπου παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα.

Η έναρξη ισχύος του μέτρου μετατέθηκε για την 1η Δεκεμβρίου 2025, αντί από την αρχικά προβλεπόμενη 31η Οκτωβρίου 2025 διότι κρίθηκε αναγκαία «ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου», όπως αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου (με τίτλο “Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία”) το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

