Μετά την εκκλησιαστική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγ. Τριάδας στο Τζερμιάδο κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίτα στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσία του π΄ Ιωάννη Μαλλιαράκη, του Δημάρχου Γεωργίου Αθανασάκη, των Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου και πλήθος κόσμου.

Το φλουρί της βασιλόπιτας κέρδισε η προϊσταμένη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Κατερίνα Πλατή. Ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερή.