Γιοβάνοβιτς: Στα αποδυτήρια υπάρχει στενοχώρια – Κάναμε μεγάλη προσπάθεια – Τι δήλωσαν Τσιμίκας και Ιωαννίδης

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια των παικτών του απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και στη σημασία του βαθμού που πήρε η Εθνική Ελλάδας, παρά την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου.

Για τις πρώτες του σκέψεις μετά το 2-2 με την Ολλανδία:

«Είναι περίεργο συναίσθημα, γιατί στα αποδυτήρια υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σίγουρα η εικόνα μας στο δεύτερο μέρος δεν ήταν καλή. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και ήμασταν σε παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους.

Η βασική αίσθηση που έχω, όμως, είναι πως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Είχαμε αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω κούρασης και τραυματισμών. Ακόμη κι όταν χάθηκε η οργάνωση, έμειναν να δίνουν μάχες μέχρι το φινάλε. Νομίζω ότι και αυτός ο βαθμός μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης».

Για τον αρχικό στόχο και το παιχνίδι με τη Γερμανία:

«Είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι πίσω μας, έρχεται στο γήπεδο και μας στηρίζει, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα για να τον κάνουμε χαρούμενο.

Έχουμε το παιχνίδι της Κυριακής, πάλι σε αυτό το γήπεδο και θα έχουμε τεράστια υποστήριξη. Ξέρω ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα κόντρα στη Γερμανία. Το δικό μου πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση και τη διαχείριση αυτού του τελευταίου παιχνιδιού σε μια διαδικασία δύο εβδομάδων που ήταν πάρα πολύ καλή για εμάς».

Τσιμίκας: «Παλέψαμε πολύ σκληρά – Να κρατήσουμε τα θετικά»

Ο Κώστας Τσιμίκας στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία και τόνισε πως η «γαλανόλευκη» πρέπει να κρατήσει τα θετικά από το 2-2.

«Νιώθουμε μια μικρή απογοήτευση, αλλά πρέπει να είμαστε ταπεινοί, γιατί παίζαμε με ένα μεγαθήριο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, παλέψαμε πολύ σκληρά. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλύτερα από την Ολλανδία και σκοράραμε δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, γιατί έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι πριν επιστρέψουμε στις ομάδες μας. Πιστεύω ότι αυτός ο βαθμός θα είναι σημαντικός στο τέλος.

Πρέπει να ξεκουραστούμε, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχθήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Όλοι οι αμυντικοί ήμασταν εκεί, ήμασταν και λίγο άτυχοι. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά ο καθένας έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Αυτός ο βαθμός στο τέλος θα είναι πολύ ωφέλιμος για εμάς.

Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να δουλέψουμε και να δούμε τα ατομικά και ομαδικά λάθη. Είμαστε αήττητοι και πρώτοι, όμως έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 νέους παίκτες».

Ιωαννίδης: «Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και μέρα με τη μέρα βελτιωνόμαστε»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έστειλε το μήνυμα για άμεση συνέχεια, τονίζοντας πως η Εθνική Ελλάδας πρέπει να αφήσει πίσω της το 2-2 με την Ολλανδία και να επικεντρωθεί στη Γερμανία.

Όσα είπε:

«Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε, κάτι που ήδη κάνουμε. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπέρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μια διαφορετική τακτική επιλογή και δεν ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει και ο κόουτς τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι να καταλαβαίνουμε πιο γρήγορα τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι.

Η δουλειά μας είναι αυτή. Πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε είτε φέρναμε ισοπαλία. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι θα είμαστε έτοιμοι».

Τέλος, ο Ιωαννίδης χαρακτήρισε τον Φαν Ντάικ «τον καλύτερο αμυντικό που υπάρχει».

Με πληροφορίες από filathlos.gr