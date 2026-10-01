Την περιπέτεια που έζησε η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Ελλάδας επιστρέφοντας την Τρίτη το βράδυ από τα Τίρανα στην Αθήνα, περιέγραψε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα «Strategic Agenda for EU Enlargement and Accession of Albania», που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης ήταν η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και της Αλβανίας, η στρατηγική σημασία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο ρόλος των Κοινοβουλίων στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η πτήση με το αεροπλάνο της «Aegean Airways» που πετούσαν για Αθήνα στις 7.30 μ.μ. ξεκίνησε να τροχοδρομεί στο διάδρομο του αεροδρομίου των Τιράνων αυξάνοντας προοδευτικά ταχύτητα και διανύοντας 500 μ. – 800 μ. και ξαφνικά έκοψε ταχύτητα και οι πιλότοι ακύρωσαν την απογείωση! Ολοι αναρωτήθηκαν τι συνέβη έτσι ξαφνικά. Από το πιλοτήριο ενημέρωσαν ότι υπήρξε μηχανικό πρόβλημα όπως έδειχναν τα όργανα του αεροσκάφους…

Στο αεροπλάνο ταξίδευαν επίσης ως μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Δημήτριος Καιρίδης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης, καθώς επίσης η πρέσβης της Ιρλανδίας στην Αθήνα (που καλύπτει και την Αλβανία) με την οποία μάλιστα είχε προγραμματιστεί συνάντηση στη Βουλή, χθες το πρωί, για να ενημερώσει για θέματα της Ιρλανδικής Προεδρίας της Ε. Ένωσης που είναι σε εξέλιξη.

Η ταλαιπωρία κράτησε περίπου 5 ώρες, αφού η αεροπορική εταιρεία απέσυρε το συγκεκριμένο αεροπλάνο για έλεγχο και έφερε από αλλού διαφορετικό αεροσκάφος με το οποίο τελικά πέταξε η ελληνική αντιπροσωπεία. Η προσγείωση στην Αθήνα έγινε στις 2.30 τα ξημερώματα. Και, έμειναν λίγες ώρες ξεκούρασης… Και νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις στη Βουλή. Με πρώτη, την ενημέρωση από την πρέσβη της Ιρλανδίας…

Ν.Τ.