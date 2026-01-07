Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά, προσφέροντας σταθερά χαμηλές τιμές σε χιλιάδες προϊόντα. Με βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς και αίσθηση ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, η εταιρεία παραμένει πιστή στη φιλοσοφία που την καθορίζει από την πρώτη μέρα: Μόνιμα αχτύπητες τιμές γιατί αξίζει.

Η στρατηγική της Lidl Ελλάς δεν βασίζεται σε πρόσκαιρες προσφορές ή τάσεις της αγοράς. Αντίθετα, αποτελεί διαχρονική επιλογή που εξασφαλίζει πραγματική αξία κάθε μέρα. Το 2025, η εταιρεία μείωσε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα, ενώ διατήρησε σταθερές τις τιμές σε πάνω από 1.000 ακόμη, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και το 2026, επενδύοντας συστηματικά σε χαμηλές τιμές με συνέπεια και διάρκεια.

Η δέσμευση αυτή έχει αναγνωριστεί και επίσημα: η Lidl Ελλάς κατέκτησε το Best Buy Award για το 2025/2026, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα του διεθνούς οργανισμού ICERTIAS, ως Νο1 στη σχέση ποιότητας-τιμής.

Από αύριο, Πέμπτη 08.01, η Lidl Ελλάς μας υπενθυμίζει ότι οι χαμηλές τιμές στα καταστήματά της δεν είναι συγκυριακές, αλλά σταθερή δέσμευση. Γιατί όταν η αξία μένει σταθερή, τότε πραγματικά αξίζει.