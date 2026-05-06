Νέο μισθολογικό πλαίσιο για χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση φέρνει η τροποποιητική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τα πάσης φύσεως τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2028. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι βασικοί μισθοί που συμφωνούνται από την 1η Απριλίου 2026 αυξάνονται εκ νέου κατά 4% από την 1η Απριλίου 2027.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Χριστίνας Λαϊνοπούλου στο tornonews.gr η σύμβαση καλύπτει προσωπικό σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις catering, οβελιστήρια, ψητοπωλεία, καφετέριες, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, ζαχαροπλαστεία, fast food, μπυραρίες, pubs και συναφή καταστήματα, ανεξαρτήτως της άδειας λειτουργίας τους.

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκονται οι νέοι βασικοί μισθοί από την 1η Απριλίου 2026. Για την πρώτη κατηγορία καταστημάτων, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, catering, οβελιστήρια και ψητοπωλεία, ο βασικός μισθός του αρχιμάγειρα διαμορφώνεται στα 1.100 ευρώ.

Για μάγειρα Α’ και Β’ κατηγορίας προβλέπονται 950 ευρώ, ενώ για μάγειρα Γ’, μπουφετζή, λαντζέρη και ψήστη ή ντονερτζή ο βασικός μισθός ορίζεται στα 940 ευρώ.

Στα 950 ευρώ τοποθετείται και ο μισθός του μπάρμαν, ενώ στα 940 ευρώ ορίζονται οι αποδοχές για βοηθό μπάρμαν, αποθηκάριο, πωλητές φαγητών και ταμίες.

Για προσωπικό γενικών καθηκόντων, ο βασικός μισθός διαμορφώνεται στα 930 ευρώ.

Για τους σερβιτόρους προβλέπεται ειδικό καθεστώς, καθώς μπορούν να αμείβονται είτε βάσει του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994 είτε με μηνιαίο μισθό. Στην περίπτωση μηνιαίου μισθού, οι σερβιτόροι φτάνουν στα 1.050 ευρώ, ενώ οι βοηθοί σερβιτόροι στα 940 ευρώ. Για εργασία σε οικίες ή χώρους που δεν απαιτούν άδεια λειτουργίας και δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, προβλέπεται ημερομίσθιο 80 ευρώ για τους σερβιτόρους και 70 ευρώ για τους βοηθούς τους, ποσά που ισχύουν και για απασχόληση σε επιχειρήσεις catering.

Αντίστοιχα, για τη δεύτερη κατηγορία καταστημάτων, όπως καφενεία, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, fast food και παρεμφερείς επιχειρήσεις, οι βασικοί μισθοί ξεκινούν από τα 930 ευρώ για το προσωπικό γενικών καθηκόντων και φτάνουν στα 1.050 ευρώ για τους σερβιτόρους με μηνιαίο μισθό. Στα 940 ευρώ διαμορφώνονται οι αποδοχές για μπουφετζή, πωλητές κρύων φαγητών, ταμίες, τεχνίτη πίτσας, καθαριστή και λαντζέρη, ενώ ο μπάρμαν αμείβεται με 950 ευρώ και ο βοηθός μπάρμαν με 940 ευρώ.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους διανομείς και στις δύο κατηγορίες καταστημάτων. Ο βασικός μισθός τους ορίζεται στα 940 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, ενώ προβλέπεται επίδομα γάμου 10%, επίδομα τριετιών 10% για κάθε τριετία έως τρεις τριετίες και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 10%. Έτσι, ανάλογα με την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση, τα συνολικά ποσά στους πίνακες της σύμβασης φτάνουν έως τα 1.410 ευρώ για έγγαμο διανομέα με συμπληρωμένες τριετίες.

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο στους βασικούς μισθούς. Προβλέπει επίδομα γάμου 10%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10% για προσωπικό κουζίνας που εργάζεται εποχικά, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 6%, 10% ή 15%, ανάλογα με τη σχολή, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% για ειδικότητες όπως μάγειρες, βοηθοί μαγείρων, λαντζέρηδες και λοιπό προσωπικό κουζίνας, καθώς και ταμειακό επίδομα 5% για ταμίες.

Σημαντικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και για το ωράριο. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες και δύο ημέρες ανάπαυσης, όχι απαραίτητα συνεχόμενες. Για εργασία σε ημέρα ανάπαυσης προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή ίση με ένα ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 75% εφόσον η ημέρα ανάπαυσης συμπίπτει με Κυριακή ή θεσμοθετημένη αργία. Για εργασία άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως, η προσαύξηση ορίζεται στο 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

Η Καθαρά Δευτέρα καθιερώνεται επίσης ως εξαιρέσιμη ημέρα, πέραν των ήδη προβλεπόμενων αργιών. Για εργασία στις συγκεκριμένες ημέρες, οι μισθωτοί δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τουριστική αγορά έχει και η ρύθμιση για τους εποχικά απασχολούμενους. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν όλο τον χρόνο, αλλά έως εννέα μήνες ετησίως, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχολήθηκε την προηγούμενη περίοδο. Για τις θερινές επιχειρήσεις, ο εργαζόμενος πρέπει να δηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του έως τις 20 Ιανουαρίου, ενώ για τις χειμερινές έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Η σύμβαση προβλέπει ακόμη παροχή τροφής για το προσωπικό της πρώτης κατηγορίας καταστημάτων, πέραν του μισθού, όταν η εργασία υπερβαίνει τις οκτώ ώρες. Όπου δεν παρέχεται τροφή, καταβάλλεται η αντίστοιχη αξία της. Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για στολές και είδη εργασίας, όπως μπλούζες, ποδιές, σκούφιες, γάντια και υποδήματα, ανάλογα με την ειδικότητα.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε η κλαδική συλλογική σύμβαση να κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, καθώς, όπως αναφέρεται, κάτι τέτοιο θα είναι προς όφελος των μελών και των δύο πλευρών. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης παραμένει σε ισχύ, κάτι που σημαίνει ότι καλύτεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμο, υπουργική απόφαση, συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται.