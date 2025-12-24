Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ποσού 197.000 ευρώ, για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα των χρηματικών βραβείων – Υποτροφίες σε επιτυχόντες – επιτυχούσες μαθητές – μαθήτριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν η χορήγηση χρηματικού βραβείου – Υποτροφίας, χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ) σε 650 επιτυχόντες – επιτυχούσες μαθητές – μαθήτριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τέκνα, που ήταν άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον: