Ο Δήμος Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει τους δημότες ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης, μόνωσης( και συντήρησης της κεντρικής δεξαμενής διυλισμένου νερού ύδρευσης στην περιοχή «Κεφάλα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας του Δήμου για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διατίθεται στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν:

πλήρης καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών της δεξαμενής,

απολύμανση με εγκεκριμένα και πιστοποιημένα υλικά κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού,

έλεγχος και συντήρηση των υποδομών της δεξαμενής,

προληπτικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση της υγιεινής και της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι όλα τα υλικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για την υγιεινή του πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και τεχνικές προδιαγραφές.