Συγκεκριμένα οι ταυτότητες παλαιού τύπου από τον Αύγουστο του 2026, δεν θα ισχύουν, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό και ως εκ τούτου όσοι πολίτες δεν θα έχουν εκδώσει την νέα ταυτότητα, θα χρειάζονται διαβατήριο για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Τι ισχύει σήμερα: Αν έχετε αστυνομική ταυτότητα από αυτές που άρχισαν να εκδίδονται από το έτος 2000 με αναγραφή του ονόματός σας και με λατινικούς χαρακτήρες, ανεξαρτήτως αν είναι χειρόγραφη ή μηχανογραφημένη και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μπορείτε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα να ταξιδέψετε σε χώρες μέλη της ΕΕ ή και της Ζώνης Σένγκεν.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ

Αυστρία Κύπρος Βέλγιο Λετονία Βουλγαρία Λιθουανία Γαλλία Λουξεμβούργο Γερμανία Μάλτα Δανία Ουγγαρία Ελλάδα Πολωνία Εσθονία Πορτογαλία Ρουμανία Ιρλανδία Σλοβακία Ισπανία Σλοβενία Ιταλία Σουηδία Κάτω Χώρες Τσεχική Δημοκρατία Κροατία Φινλανδία

Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν είναι οι εξής:

Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Ελβετία

Εσθονία

Ισλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Νορβηγία

Ολλανδία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Τσεχία

Φιλανδία