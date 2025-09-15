Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 121 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79), στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τον πίνακα εδώ